POL-GE: 52-Jähriger rettet Unbekanntem das Weihnachtsfest

Gute Taten wie diese, gerade kurz vor Weihnachten, erwärmen das Herz und ermutigen zur Nachahmung: Ein 52 Jahre alter Mann hat am Montag, 15. Dezember 2025, mutmaßlich jemand anderem das Weihnachtsfest gerettet. Der Gelsenkirchener wollte am Geldautomaten eines großen Lebensmittelgeschäftes an der Ulrichstraße in Erle Geld abheben. Dabei fand er 1000 Euro in bar, die offensichtlich zuvor nicht abgeholt worden waren. Da er den Besitzer in der Nähe nicht finden konnte, brachte er das Geld zu einer Polizeidienststelle an der Manfredstraße, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Hier nahmen die Beamten das Geld in Verwahrung und dankten dem ehrlichen Finder. Die Ermittlungen zum rechtmäßigen Besitzer des Geldbetrags dauern an.

