Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Tatverdächtige nach Brand in Untersuchungshaft

Gelsenkirchen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen wegen Brandstiftung vom Sonntag, 16. November 2025, haben zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen geführt. Polizeibeamte nahmen einen 26 und einen 43 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen wegen dringenden Tatverdachts in der vergangenen Woche fest.

Die vorangegangene Pressemitteilung der Polizei finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6160049 (17. November 2025, 12.49 Uhr).

Die Staatsanwaltschaft Essen stellte beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls für die beiden 26 und 43 Jahre alten Männer. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprach, sodass die beiden Männer jeweils in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell