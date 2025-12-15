Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Tötungsdelikt in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat nach einem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen-Buer am Montag, 15. Dezember 2025, Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Notrufe waren gegen 1.40 Uhr bei der Polizei eingegangen, woraufhin die Einsatzkräfte zur Beckeradstraße fuhren. Vor Ort trafen Polizeibeamte innerhalb des Wohnhauses auf eine 30-jährige Gelsenkirchenerin, die eine tödliche Stichverletzung erlitten hatte, sowie auf ihren lebensgefährlich verletzten 36 Jahre alten Ehemann. Der Gelsenkirchener mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, deren Ermittlungen andauern.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell