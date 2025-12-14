PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Minderjährige nach versuchtem Raub

Gelsenkirchen (ots)

Einen Fahndungserfolg verzeichnete die Polizei Gelsenkirchen am frühen Sonntag Morgen um 0:15 Uhr in der Gelsenkirchener Innenstadt. Zu dieser Zeit betraten zwei Jugendliche maskiert einen Kiosk an der Weberstraße und forderten unter Vorhalt eines Messers und eines Elektroschockers den Kioskbetreiber auf, die Kasse zu öffnen. Dieser verunsicherte die Täter jedoch, sodass diese schließlich ohne Beute flüchteten. Da der 19-jährige Betreiber die Tatverdächtigen trotz Maskierung gut beschreiben konnte, gelang es der Polizei, die Minderjährigen in der näheren Umgebung anzutreffen und zur Polizeiwache zu verbringen. Hier wurden sie später an ihre Eltern übergeben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.12.2025 – 07:56

    POL-GE: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, um 0:10 Uhr beobachtete eine zivile Streife der Polizei Gelsenkirchen auf der Europastraße drei dunkel gekleidete und vermummte Personen, die mit Sprühdosen Graffiti auf eine Wand sprühten. Die Beamten sprachen die Personen an und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen, woraufhin diese sofort flüchteten. Eine der drei Personen konnte schließlich gestellt werden, machte ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 07:03

    POL-GE: Tätlicher Angriff nach Randale im Krankenhaus

    Gelsenkirchen (ots) - Eine Gruppe aus acht Personen randalierte im Marienhospital Gelsenkirchen. Der Aufforderung des Personals das Krankenhaus zu verlassen kamen die Personen nicht nach, sodass die Polizei verständigt wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten erhielten die Personen Platzverweise. Zunächst kamen sie den Platzverweisen auch nach, ein Jugendlicher entfernte sich jedoch plötzlich aus der Gruppe und ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:19

    POL-GE: Brücke nach Verkehrsunfall überprüft

    Gelsenkirchen (ots) - Die Berliner Brücke in Gelsenkirchen-Schalke musste vorübergehend gesperrt und überprüft werden. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer war am Freitagmorgen, 12. Dezember 2025, gegen 9 Uhr vor einen der Brückenpfeiler im Bereich Magdeburger Straße/Gewerkenstraße gefahren. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten sowohl am Brückenpfeiler als auch an der Brückenkonstruktion ein mutmaßlich verändertes ...

    mehr
