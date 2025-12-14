Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Minderjährige nach versuchtem Raub

Gelsenkirchen (ots)

Einen Fahndungserfolg verzeichnete die Polizei Gelsenkirchen am frühen Sonntag Morgen um 0:15 Uhr in der Gelsenkirchener Innenstadt. Zu dieser Zeit betraten zwei Jugendliche maskiert einen Kiosk an der Weberstraße und forderten unter Vorhalt eines Messers und eines Elektroschockers den Kioskbetreiber auf, die Kasse zu öffnen. Dieser verunsicherte die Täter jedoch, sodass diese schließlich ohne Beute flüchteten. Da der 19-jährige Betreiber die Tatverdächtigen trotz Maskierung gut beschreiben konnte, gelang es der Polizei, die Minderjährigen in der näheren Umgebung anzutreffen und zur Polizeiwache zu verbringen. Hier wurden sie später an ihre Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell