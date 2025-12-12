PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brücke nach Verkehrsunfall überprüft

Gelsenkirchen (ots)

Die Berliner Brücke in Gelsenkirchen-Schalke musste vorübergehend gesperrt und überprüft werden. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer war am Freitagmorgen, 12. Dezember 2025, gegen 9 Uhr vor einen der Brückenpfeiler im Bereich Magdeburger Straße/Gewerkenstraße gefahren. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten sowohl am Brückenpfeiler als auch an der Brückenkonstruktion ein mutmaßlich verändertes Spaltmaß fest.

Um einer möglichen Instabilität vorzubeugen, sperrte die Polizei die Berliner Brücke in beide Richtungen für Fahrzeuge und Fußgänger. Währenddessen kam der zuständige Sachverständige der Stadt Gelsenkirchen zur Brücke und schaute sich die Situation vor Ort an. Nachdem er bestätigte, dass es zu keinerlei Beeinträchtigungen in der Stabilität der Brücke komme, wurde das Bauwerk für den Verkehr wieder freigegeben.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:53

    POL-GE: Einladung zum letzten Nachbarschaftsgespräch des Jahres

    Gelsenkirchen (ots) - In der Vergangenheit lud die Polizei Gelsenkirchen in verschiedenen Stadtteilen zum sogenannten Nachbarschaftsgespräch ein. Zum nächsten und letzten Nachbarschaftsgespräch des Jahres 2025 lädt die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Horst ein. Angemeldet haben sich dafür neben dem Kommunalen Ordnungsdienst auch das Quartiersmanagement der Diakonie Horst, das Referat ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:31

    POL-GE: Flucht vor Polizei endet in Sackgasse

    Gelsenkirchen (ots) - Der Versuch vor der Polizei zu flüchten endete für einen 34-Jährigen in einer Sackgasse. Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 19.40 Uhr einen Audi A3 in Buer auf der De-La-Chevallerie-Straße fest, der umgehend beschleunigte als er die Einsatzkräfte sah. Er flüchtete über die Westerholter Straße und war kurzzeitig aus dem Blickfeld der Polizisten ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:15

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtigem Räuber

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von mehreren Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von schweren Raub am Mittwoch, 3. Dezember 2025, in Horst. Der maskierte Unbekannte wird verdächtigt, mit einer Schusswaffe eine Spielhalle auf der Essener Straße betreten und die Angestellte zur Herausgabe des Geldes in der Kasse aufgefordert zu haben. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren