Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brücke nach Verkehrsunfall überprüft

Gelsenkirchen (ots)

Die Berliner Brücke in Gelsenkirchen-Schalke musste vorübergehend gesperrt und überprüft werden. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer war am Freitagmorgen, 12. Dezember 2025, gegen 9 Uhr vor einen der Brückenpfeiler im Bereich Magdeburger Straße/Gewerkenstraße gefahren. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten sowohl am Brückenpfeiler als auch an der Brückenkonstruktion ein mutmaßlich verändertes Spaltmaß fest.

Um einer möglichen Instabilität vorzubeugen, sperrte die Polizei die Berliner Brücke in beide Richtungen für Fahrzeuge und Fußgänger. Währenddessen kam der zuständige Sachverständige der Stadt Gelsenkirchen zur Brücke und schaute sich die Situation vor Ort an. Nachdem er bestätigte, dass es zu keinerlei Beeinträchtigungen in der Stabilität der Brücke komme, wurde das Bauwerk für den Verkehr wieder freigegeben.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell