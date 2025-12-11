Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtigem Räuber

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von mehreren Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von schweren Raub am Mittwoch, 3. Dezember 2025, in Horst. Der maskierte Unbekannte wird verdächtigt, mit einer Schusswaffe eine Spielhalle auf der Essener Straße betreten und die Angestellte zur Herausgabe des Geldes in der Kasse aufgefordert zu haben. Die Polizei Gelsenkirchen berichtete über den Raub und suchte Zeugen: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/raub-auf-spielhalle-zeugen-gesucht. Der Räuber flüchtete nach der Tat mit seiner Beute.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem tatverdächtigen Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188896

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell