Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtigem Räuber

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von mehreren Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von schweren Raub am Mittwoch, 3. Dezember 2025, in Horst. Der maskierte Unbekannte wird verdächtigt, mit einer Schusswaffe eine Spielhalle auf der Essener Straße betreten und die Angestellte zur Herausgabe des Geldes in der Kasse aufgefordert zu haben. Die Polizei Gelsenkirchen berichtete über den Raub und suchte Zeugen: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/raub-auf-spielhalle-zeugen-gesucht. Der Räuber flüchtete nach der Tat mit seiner Beute.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem tatverdächtigen Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188896

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 12:57

    POL-GE: Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Gelsenkirchen

    Gelsenkirchen (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Untreue und des Vorhaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt durchsuchten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Gelsenkirchen am Mittwochmorgen, 10. Dezember 2025, Räumlichkeiten des städtischen Eigenbetriebs Gelsendienste im Hans-Sachs-Haus und Geschäftsräume der Stadtmarketing-Gesellschaft in der Altstadt. Zudem wurden die privaten ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:38

    POL-GE: Alkohol am Lenker

    Gelsenkirchen (ots) - Den Reflexen eines Polizeibeamten ist es wohl zu verdanken, dass es in Gelsenkirchen-Beckhausen zu keinem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Beamte war am Dienstag, 9. Dezember 2025, gegen 12.15 Uhr mit seinem Dienstmotorrad auf der Horster Straße in Richtung Gelsenkirchen-Buer unterwegs, als in Höhe der Frauenstraße ein Pedelec-Fahrer unvermittelt vor ihm auf die Straße fuhr. Der Polizist führte umgehend eine Gefahrenbremsung sowie eine ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:27

    POL-GE: Raubüberfall auf Tankstelle

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bulmke-Hüllen. Um 19.37 Uhr am Montagabend, 8. Dezember 2025, betrat der Tatverdächtige die Verkaufsräume der Tankstelle an der Straße "Heinrichplatz". Unter Vorhalt eines Messers und unter Androhung von Gewalt forderte er die 34-jährige Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Nachdem die ...

    mehr
