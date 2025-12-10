Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Untreue und des Vorhaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt durchsuchten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Gelsenkirchen am Mittwochmorgen, 10. Dezember 2025, Räumlichkeiten des städtischen Eigenbetriebs Gelsendienste im Hans-Sachs-Haus und Geschäftsräume der Stadtmarketing-Gesellschaft in der Altstadt. Zudem wurden die privaten Wohnhäuser von mehreren tatverdächtigen Personen in Gelsenkirchen, Herne und Mühlheim durchsucht. Die von der Staatsanwaltschaft Essen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse wurden vom Amtsgericht Essen erlassen. Die Durchsuchungen in Herne und Mühlheim wurden mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeipräsidien Bochum und Essen durchgeführt. Die Maßnahmen richten sich gegen mehrere ehemalige Mitarbeiter der Gelsendienste und hatten die Sicherstellung von Beweismaterial in Gestalt von Unterlagen und Datenträgern für das Ermittlungsverfahren zum Ziel. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell