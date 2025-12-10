PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Untreue und des Vorhaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt durchsuchten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Gelsenkirchen am Mittwochmorgen, 10. Dezember 2025, Räumlichkeiten des städtischen Eigenbetriebs Gelsendienste im Hans-Sachs-Haus und Geschäftsräume der Stadtmarketing-Gesellschaft in der Altstadt. Zudem wurden die privaten Wohnhäuser von mehreren tatverdächtigen Personen in Gelsenkirchen, Herne und Mühlheim durchsucht. Die von der Staatsanwaltschaft Essen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse wurden vom Amtsgericht Essen erlassen. Die Durchsuchungen in Herne und Mühlheim wurden mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeipräsidien Bochum und Essen durchgeführt. Die Maßnahmen richten sich gegen mehrere ehemalige Mitarbeiter der Gelsendienste und hatten die Sicherstellung von Beweismaterial in Gestalt von Unterlagen und Datenträgern für das Ermittlungsverfahren zum Ziel. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 10:38

    POL-GE: Alkohol am Lenker

    Gelsenkirchen (ots) - Den Reflexen eines Polizeibeamten ist es wohl zu verdanken, dass es in Gelsenkirchen-Beckhausen zu keinem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Beamte war am Dienstag, 9. Dezember 2025, gegen 12.15 Uhr mit seinem Dienstmotorrad auf der Horster Straße in Richtung Gelsenkirchen-Buer unterwegs, als in Höhe der Frauenstraße ein Pedelec-Fahrer unvermittelt vor ihm auf die Straße fuhr. Der Polizist führte umgehend eine Gefahrenbremsung sowie eine ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:27

    POL-GE: Raubüberfall auf Tankstelle

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bulmke-Hüllen. Um 19.37 Uhr am Montagabend, 8. Dezember 2025, betrat der Tatverdächtige die Verkaufsräume der Tankstelle an der Straße "Heinrichplatz". Unter Vorhalt eines Messers und unter Androhung von Gewalt forderte er die 34-jährige Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Nachdem die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:31

    POL-GE: Fahrradstreife in Gelsenkirchen ahndet Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

    Gelsenkirchen (ots) - Im Rahmen eines polizeilichen Schwerpunkteinsatzes führten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Freitag, 5. Dezember 2025, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Kontrollen in der Alt- und Neustadt durch. Der Fokus des Einsatzes lag auf der Ahndung von Verkehrsverstößen, insbesondere der Missachtung von Vorfahrtsregelungen. Insgesamt wurden 45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren