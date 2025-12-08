Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradstreife in Gelsenkirchen ahndet Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Schwerpunkteinsatzes führten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Freitag, 5. Dezember 2025, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Kontrollen in der Alt- und Neustadt durch.

Der Fokus des Einsatzes lag auf der Ahndung von Verkehrsverstößen, insbesondere der Missachtung von Vorfahrtsregelungen.

Insgesamt wurden 45 Verkehrskontrollen durchgeführt und acht Personen überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen 33 Verstöße fest. Hauptsächlich geahndet wurden bei Autofahrern Verstöße gegen die Vorfahrtsregelungen sowie die Gurtpflicht.

Zusätzlich zeigte die Polizei eine erhöhte Präsenz im Innenstadtbereich und in Parkanlagen. Neben der Kontrolltätigkeit nutzten die eingesetzten Kräfte die Gelegenheit, aktiv den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen und zahlreiche Bürgergespräche zu führen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell