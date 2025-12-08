Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Weil bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Montagmorgen, 8. Dezember 2025, ein Messer und ein Brecheisen eingesetzt wurden, fuhren mehrere Streifenwagen zur Straße In der Heide.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten gegen 5 Uhr auf einen leicht verletzten 55-jährigen Gelsenkirchener, einen 49-jährigen Mann aus Sachsen sowie Zeugen der Auseinandersetzung. Der Konflikt hatte sich bereits gelegt und die Einsatzkräfte befragten die anwesenden Personen. Dabei stellt sich nach ersten Ermittlungen heraus, dass der 49-Jährige die Wohnung des 55-Jährigen mit einem Brecheisen betreten hatte und es dann zum Streit mit dem 55-jährigen Wohnungsinhaber gekommen ist. Im Zuge des Streits setzte sich der Gelsenkirchener mit einem Messer zur Wehr, wurde aber selbst durch einen Schlag mit dem Brecheinsen verletzt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst wollte den Verletzten behandeln, das lehnte dieser jedoch ab.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell