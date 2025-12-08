PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Weil bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Montagmorgen, 8. Dezember 2025, ein Messer und ein Brecheisen eingesetzt wurden, fuhren mehrere Streifenwagen zur Straße In der Heide.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten gegen 5 Uhr auf einen leicht verletzten 55-jährigen Gelsenkirchener, einen 49-jährigen Mann aus Sachsen sowie Zeugen der Auseinandersetzung. Der Konflikt hatte sich bereits gelegt und die Einsatzkräfte befragten die anwesenden Personen. Dabei stellt sich nach ersten Ermittlungen heraus, dass der 49-Jährige die Wohnung des 55-Jährigen mit einem Brecheisen betreten hatte und es dann zum Streit mit dem 55-jährigen Wohnungsinhaber gekommen ist. Im Zuge des Streits setzte sich der Gelsenkirchener mit einem Messer zur Wehr, wurde aber selbst durch einen Schlag mit dem Brecheinsen verletzt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst wollte den Verletzten behandeln, das lehnte dieser jedoch ab.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

  • 08.12.2025 – 11:26

    POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall in Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einer Kollision mit einem fahrenden Auto, wurde ein 35-jähriger Fußgänger am Samstag, 6. Dezember 2025, schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf dem Nordring in Fahrtrichtung Gladbeck. Eine 84-jährige Gladbeckerin bog um diese Uhrzeit mit ihrem Auto von der Mühlenstraße kommend rechts in den Nordring rein. Zeitgleich überquerte der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:18

    POL-GE: Doppelter Einbruch in Feldmark

    Gelsenkirchen (ots) - Gleich zweimal hat ein 39-Jähriger auf der Suche nach Beute in Gelsenkirchen-Feldmark Scheiben eingeschlagen, wurde aber schließlich auf frischer Tat ertappt. Am Sonntagnachmittag, 7. Dezember 2025, war der Mann gegen 17 Uhr in einen Büro-Container eines Zirkus' im Revierpark Nienhausen eingebrochen. Dort wurde er aber von Zeugen ertappt und von den alarmierten Polizeikräften anschließend ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:41

    POL-GE: PKW-Fahrer fährt Rollerfahrer an und flieht

    Gelsenkirchen (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Skoda touchierte am gestrigen Abend zunächst beinahe einen Fußgänger, als er von der Horster Straße in die Vinckestraße einbog. Danach setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und passierte die übernächste Kreuzung (Vinckestraße/Devesestraße) bei Rotlicht. Hier erfasste er dann ungebremst einen Rollerfahrer, der die Devesestraße bei grün überqueren ...

    mehr
