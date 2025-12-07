PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: PKW-Fahrer fährt Rollerfahrer an und flieht

Gelsenkirchen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Skoda touchierte am gestrigen Abend zunächst beinahe einen Fußgänger, als er von der Horster Straße in die Vinckestraße einbog. Danach setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und passierte die übernächste Kreuzung (Vinckestraße/Devesestraße) bei Rotlicht. Hier erfasste er dann ungebremst einen Rollerfahrer, der die Devesestraße bei grün überqueren wollte. Auch hier entfernte sich der PKW-Fahrer ohne seine Geschwindigkeit zu verringern oder sich um den Verletzten zu kümmern vom Unfallort. Obwohl der flüchtige PKW hierbei nicht unerheblich beschädigt wurde, konnte der Rollerfahrer relativ leicht verletzt das Krankenhaus noch am selben Tage wieder verlassen. Der graue Skoda wurde später abgeparkt und ohne Kennzeichen in der Oberfeldinger Straße in Gelsenkirchen-Hassel aufgefunden. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 0209/365-8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 08:03

    POL-GE: Brand durch Feuerwerkskörper

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitagabend geriet Sperrmüll auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Ückendorf in Brand. Dieser lehnte an der Hausfassade an, die durch die Flammen erheblich beschädigt wurde. Durch ein durch das Feuer zerstörtes Fenster war bereits Rauch ins Haus eingedrungen. Die Bewohner das Hauses blieben unverletzt, da das Feuer durch die eingesetzte Feuerwehr rechtzeitig gelöscht ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:37

    POL-GE: Kupferrohre gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Ein besonders dreister Diebstahl in Ückendorf ist der Polizei am Donnerstag, 4. Dezember 2025, gemeldet worden. Eine 55-jährige Zeugin beobachtete gegen 12.35 Uhr, wie drei unbekannte Personen mit einem Transporter auf einem Firmengrundstück an der Straße Am Luftschacht hielten und anfingen, dort abgelegte Kupferrohre in ihr Fahrzeug zu laden. Daraufhin sprach sie die beiden Männer und ein Kind ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:15

    POL-GE: Falscher Polizeibeamter betrügt Gelsenkirchener - Öffentlichkeitsfahndung

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von Betrug sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am Mittwoch, 2. Juli 2025, unrechtmäßig Geld vom Konto eines 66-jährigen Gelsenkircheners abhob. Zuvor hatte der Gelsenkirchener seine Bankkarte einem Mann übergeben, der sich als Polizeibeamter ausgab und vorgab, die Bankkarte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren