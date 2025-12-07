Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: PKW-Fahrer fährt Rollerfahrer an und flieht

Gelsenkirchen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Skoda touchierte am gestrigen Abend zunächst beinahe einen Fußgänger, als er von der Horster Straße in die Vinckestraße einbog. Danach setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und passierte die übernächste Kreuzung (Vinckestraße/Devesestraße) bei Rotlicht. Hier erfasste er dann ungebremst einen Rollerfahrer, der die Devesestraße bei grün überqueren wollte. Auch hier entfernte sich der PKW-Fahrer ohne seine Geschwindigkeit zu verringern oder sich um den Verletzten zu kümmern vom Unfallort. Obwohl der flüchtige PKW hierbei nicht unerheblich beschädigt wurde, konnte der Rollerfahrer relativ leicht verletzt das Krankenhaus noch am selben Tage wieder verlassen. Der graue Skoda wurde später abgeparkt und ohne Kennzeichen in der Oberfeldinger Straße in Gelsenkirchen-Hassel aufgefunden. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 0209/365-8240 entgegengenommen.

