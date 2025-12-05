Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Polizeibeamter betrügt Gelsenkirchener - Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von Betrug sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am Mittwoch, 2. Juli 2025, unrechtmäßig Geld vom Konto eines 66-jährigen Gelsenkircheners abhob. Zuvor hatte der Gelsenkirchener seine Bankkarte einem Mann übergeben, der sich als Polizeibeamter ausgab und vorgab, die Bankkarte müsse durch die Polizei eingezogen werden. Anschließend wurde mit der Bankkarte Geld an einem Geldautomaten in Bismarck abgehoben.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorliegen, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder sowie eine Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188049

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell