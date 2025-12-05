PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von schwerem Raub. Am Freitag, 15. August 2025, lockten drei Männer einen 34-jährigen Gelsenkirchener in eine Wohnung in Gelsenkirchen-Horst. Dort schlugen und traten sie den 34-Jährigen und forderten schließlich Bargeld von ihm. Zwei der drei Tatverdächtigen, ein 31-jähriger sowie ein 34-jähriger Mann, konnten bereits ermittelt werden. Nach der dritten Person fahndet die Polizei Gelsenkirchen mit dem entsprechenden Bild.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188194

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 15:02

    POL-GE: Elektrorollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochnachmittag, 3. Dezember 2025, wurde der 36-jähriger Fahrer eines Elektrorollers schwer verletzt. Gegen 16.50 Uhr fuhr der Gelsenkirchener über den Fußgänger- und Fahrradweg der Overwegstraße in Richtung Altstadt. Im Kreuzungsbereich zur Florastraße überquerte er die Straße, als es zur Kollision mit dem Auto eines 61-jährigen Esseners kam. Der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:22

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Falscher Dachdecker stiehlt Schmuck und Geld

    Gelsenkirchen (ots) - Mithilfe von Bildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Dieb. Der unbekannte Mann wird verdächtigt, sich am Montag, 29. September 2025, mit einem ebenfalls unbekannten Komplizen als vermeintliche Dachdecker Zugang zum Haus eines 80-jährigen Gelsenkircheners in Erle verschafft zu haben. Am Folgetag stellte der Senior ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:35

    POL-GE: Reizgas in Berufskolleg versprüht - mehrere Verletzte behandelt

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Einsatz in Buer wurde die Polizei am Mittwoch, 3. Dezember 2025, gerufen, nachdem Reizgas innerhalb eines Schulgebäudes versprüht worden war. Unbekannte hatten in Toilettenräumen im Keller des Berufskollegs an der Velsenstraße gegen 11.50 Uhr Pfefferspray freigesetzt. Hierdurch wurden nach aktuellem Stand neun Schülerinnen im Alter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren