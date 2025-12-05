Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von schwerem Raub. Am Freitag, 15. August 2025, lockten drei Männer einen 34-jährigen Gelsenkirchener in eine Wohnung in Gelsenkirchen-Horst. Dort schlugen und traten sie den 34-Jährigen und forderten schließlich Bargeld von ihm. Zwei der drei Tatverdächtigen, ein 31-jähriger sowie ein 34-jähriger Mann, konnten bereits ermittelt werden. Nach der dritten Person fahndet die Polizei Gelsenkirchen mit dem entsprechenden Bild.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188194

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell