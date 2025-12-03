Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Reizgas in Berufskolleg versprüht - mehrere Verletzte behandelt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Einsatz in Buer wurde die Polizei am Mittwoch, 3. Dezember 2025, gerufen, nachdem Reizgas innerhalb eines Schulgebäudes versprüht worden war. Unbekannte hatten in Toilettenräumen im Keller des Berufskollegs an der Velsenstraße gegen 11.50 Uhr Pfefferspray freigesetzt. Hierdurch wurden nach aktuellem Stand neun Schülerinnen im Alter von 17 bis 23 Jahren verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie teilweise zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Schulgebäude wurde derweil komplett geräumt. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an, die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei nochmal eindringlich, dass es sich beim Versprühen von Reizgas um keinen einfachen Streich handelt. Dies stellt eine Straftat dar und wird von der Polizei verfolgt. Durch das Einatmen können Menschen zu Schaden kommen und schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell