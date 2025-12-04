Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Falscher Dachdecker stiehlt Schmuck und Geld

Gelsenkirchen (ots)

Mithilfe von Bildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Dieb. Der unbekannte Mann wird verdächtigt, sich am Montag, 29. September 2025, mit einem ebenfalls unbekannten Komplizen als vermeintliche Dachdecker Zugang zum Haus eines 80-jährigen Gelsenkircheners in Erle verschafft zu haben. Am Folgetag stellte der Senior fest, dass diverse Schmuckstücke und Bargeld entwendet worden waren. Eine Überwachungskamera filmte den tatverdächtigen Dieb, von dem Komplizen gibt es keine Fotoaufnahmen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188202

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell