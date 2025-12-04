Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Elektrorollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochnachmittag, 3. Dezember 2025, wurde der 36-jähriger Fahrer eines Elektrorollers schwer verletzt. Gegen 16.50 Uhr fuhr der Gelsenkirchener über den Fußgänger- und Fahrradweg der Overwegstraße in Richtung Altstadt. Im Kreuzungsbereich zur Florastraße überquerte er die Straße, als es zur Kollision mit dem Auto eines 61-jährigen Esseners kam. Der E-Scooter-Fahrer stürtze zu Boden und verletzte sich. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die erste medizinische Versorgung, bevor der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für den Straßenverkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell