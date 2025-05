Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Vier Bullis aufgebrochen - Mengen an Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (23./24.05.2025) wurden in Leopoldshöhe mehrere Firmen-Transporter aufgebrochen.

In der Kolmarer Straße in Schuckenbaum hebelten Unbekannte ein Fenster an einem geparkten Iveco-Transporter auf und stahlen verschiedenes Werkzeug sowie Baustellenzubehör im Wert von knapp 3.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter aufgrund der Menge an Diebesgut ein Fahrzeug als Fluchtmittel genutzt haben.

In der Holunderstraße in Schuckenbaum schlugen die Täter die Scheibe an einem Ford Transit ein, der in dieser Nacht in Höhe eines Spielplatzes parkte. Wieder handelte es sich bei der Beute um diverses Werkzeug - diesmal im Wert von über 500 Euro.

In der Mühlenstraße in Greste sind zwei Handwerker-Bullis aufgebrochen worden. Die beiden Renault Master waren auf dem Parkplatz einer Firma abgestellt. Die Diebe stahlen zahlreiche Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro.

Wer Hinweise zu den Diebstählen, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell