Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erfolgreiche Aktionswoche zur Bekämpfung des Taschendiebstahls in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 26. November 2025, bis Mittwoch, 3. Dezember 2025, sind Einsatzkräfte der Polizei gezielt gegen Taschendiebinnen und Taschendiebe im Bereich der Innenstädte der Gelsenkirchener Altstadt und Buer sowie auf dem Flohmarkt an der Veltins-Arena vorgegangen.

Am Donnerstag, 27. November 2025, gelang es, in Buer zwei 27 Jahre alte Taschendiebinnen auf frischer Tat bei einem vollendeten Diebstahl anzutreffen und festzunehmen.

Am Samstag, 29. November 2025, konnten durch die eingesetzten Kräfte mehrere Taschendiebstähle auf dem Gelände des Flohmarktes an der Veltins-Arena beobachtet werden. Hier wurden acht Strafanzeigen wegen Taschendiebstahls gefertigt. Drei tatverdächtige Frauen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht.

Eine Taschendiebin entwendete am Montag, 1. Dezember 2025, eine Geldbörse aus dem Rollator einer Frau auf der Bahnhofstraße. Sie gab zunächst andere Personalien an, als später durch die Einsatzkräfte ermittelt werden konnten und ist bereits einschlägig mit gleich gelagerten Delikten in Erscheinung getreten. Gegen Sie wurde durch die Staatsanwaltschaft Essen ein Haftbefehl beim Amtsgericht Gelsenkirchen erwirkt.

Insgesamt überprüften die Beamtinnen und Beamten 72 Personen und fertigten 36 Strafanzeigen. Zudem konnten mehrere Tatverdächtige festgestellt werden, die in anderen Polizeibehörden des Landes noch nicht identifiziert waren.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 944 Delikte aus dem Deliktsbereich des Taschendiebstahls zur Anzeige gebracht wurden. Das professionelle Vorgehen der Täter einerseits und zum anderen die lange Zeitspanne, die häufig zwischen der Tat und dem Bemerken dieser liegt, erschwert die Ermittlungsarbeit der Polizei. Die Polizei Gelsenkirchen wird daher auch in Zukunft regelmäßig Einsätze zur Bekämpfung des Taschendiebstahls durchführen.

Die Polizei rät, gerade in größeren Menschenansammlungen, zum Beispiel aktuell auf Weihnachtsmärkten, besonders aufmerksam zu sein und die Wertsachen immer eng am Körper zu tragen. Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) für Ihre EC-Karten nicht im Portemonnaie auf.

