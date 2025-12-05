Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Scholven ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 37-jährige Dorstener fuhr am Donnerstag, 4. Dezember 2025, gegen 17.15 Uhr über die Ulfkotter Straße in Richtung Eppmannsweg. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 59-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel, in der Gegenrichtung auf die A52 aufzufahren und bog ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der Dorstener wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde, nach erster medizinischer Versorgung von Rettungskräften vor Ort, in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Castrop-Rauxel stand unter Schock und wurde vor Ort ebenfalls von Rettungskräften betreut.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle und nahm den Unfall auf. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

