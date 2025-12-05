Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kupferrohre gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein besonders dreister Diebstahl in Ückendorf ist der Polizei am Donnerstag, 4. Dezember 2025, gemeldet worden. Eine 55-jährige Zeugin beobachtete gegen 12.35 Uhr, wie drei unbekannte Personen mit einem Transporter auf einem Firmengrundstück an der Straße Am Luftschacht hielten und anfingen, dort abgelegte Kupferrohre in ihr Fahrzeug zu laden. Daraufhin sprach sie die beiden Männer und ein Kind an, die vorgaben, die Rohre im Auftrag der ansässigen Firma zu verladen. Diesen Täuschungsversuch konnte die Frau, die Mitarbeiterin der Firma ist, aber schnell entkräften, woraufhin ihr das ertappte Trio eine Geldzahlung anbot. Als die Hernerin dies ablehnte, entfernten sich die drei Unbekannten mit den gestohlenen Kupferrohren in einem weißen Transporter.

Einer der Gesuchten ist etwa 65 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und sprach Deutsch mit Akzent. Er war mit einer Jeans sowie einem dunklem Kapuzenpullover bekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Der zweite Tatverdächtige wird auf ein Alter von 45 Jahren geschätzt, ist ebenfalls ungefähr 1,65 Meter groß, hat eine drahtige Figur und trug Jeans und eine Mütze. Das Kind soll etwa zwölf Jahre alt sein und trug einen grauen Kapuzenpullover. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

