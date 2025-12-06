Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand durch Feuerwerkskörper

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend geriet Sperrmüll auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Ückendorf in Brand. Dieser lehnte an der Hausfassade an, die durch die Flammen erheblich beschädigt wurde. Durch ein durch das Feuer zerstörtes Fenster war bereits Rauch ins Haus eingedrungen. Die Bewohner das Hauses blieben unverletzt, da das Feuer durch die eingesetzte Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden konnte. Ersten Ermittlungen nach, entstand das Feuer durch Feuerwerkskörper, die in den Sperrmüll geworfen wurden. Hinweise zur Tat werden unter der Rufnummer der Kriminalwache (0209/365-8240) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell