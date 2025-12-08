Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Doppelter Einbruch in Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Gleich zweimal hat ein 39-Jähriger auf der Suche nach Beute in Gelsenkirchen-Feldmark Scheiben eingeschlagen, wurde aber schließlich auf frischer Tat ertappt.

Am Sonntagnachmittag, 7. Dezember 2025, war der Mann gegen 17 Uhr in einen Büro-Container eines Zirkus' im Revierpark Nienhausen eingebrochen. Dort wurde er aber von Zeugen ertappt und von den alarmierten Polizeikräften anschließend durchsucht. Bei dem 39-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, wurden Bargeld und ein Handy gefunden, was jeweils als Beweismittel sichergestellt wurde. Zudem war er mit einem Fahrrad unterwegs. Dies wurde zur Eigentumssicherung ebenfalls sichergestellt.

Da der Mann, der augenscheinlich deutlich unter den Einfluss von Betäubungsmitteln stand, eine Wunde hatte, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste, wurde er zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst dorthin gebracht.

Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass er zuvor auch schon einen Diebstahl aus einem Auto auf einem Parkplatz eines Restaurants an der Nienhauser Straße begangen hatte. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachung konnte der 39-Jährige zweifelsfrei wiedererkannt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

