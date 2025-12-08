PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Kollision mit einem fahrenden Auto, wurde ein 35-jähriger Fußgänger am Samstag, 6. Dezember 2025, schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf dem Nordring in Fahrtrichtung Gladbeck. Eine 84-jährige Gladbeckerin bog um diese Uhrzeit mit ihrem Auto von der Mühlenstraße kommend rechts in den Nordring rein. Zeitgleich überquerte der Gelsenkirchener zu Fuß den Nordring auf dem Fußgängerüberweg. Es kam zur Kollision, der Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich schwer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

