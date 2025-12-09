PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubüberfall auf Tankstelle

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bulmke-Hüllen. Um 19.37 Uhr am Montagabend, 8. Dezember 2025, betrat der Tatverdächtige die Verkaufsräume der Tankstelle an der Straße "Heinrichplatz". Unter Vorhalt eines Messers und unter Androhung von Gewalt forderte er die 34-jährige Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Nachdem die Gelsenkirchenerin ihm das Geld gegeben hatte, verlangte der Mann nach weiterem Geld. Als klar wurde, dass er bereits alle Einnahmen bekommen hatte, flüchtete der bislang Unbekannte in Richtung Bonner Straße.

Der Tatverdächtige war etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Er trug ein weißes Oberteil, darüber eine schwarze Daunenjacke, zudem trug er eine blaue Jogginghose mit Schalke-Emblem der Marke "adidas", weiße Socken, schwarze Schuhe sowie schwarze Handschuhe. Außerdem hatte sich der Mann vermummt.

Ermittlungen ergaben, dass zudem zwei weitere Männer vor der Tankstelle "Wache gestanden" haben. Alle drei Personen waren zuvor zusammen von der Hohenzollernstraße gekommen und gemeinsam auf das Tankstellengelände gegangen.

Der erste der beiden war ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Regenjacke mit Kapuze, eine hellblaue Hose, weiße Sneaker und einen schwarzen Schlauchschal, den er sich über das Gesicht gezogen hatte. Die zweite Person war circa 1,70 Meter groß und war mit schwarzer Daunenjacke, schwarzer Hose sowie weißen Sneakern gekleidet.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die geschockte Mitarbeiterin.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der 0209 365 8112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

