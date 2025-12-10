Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkohol am Lenker

Gelsenkirchen (ots)

Den Reflexen eines Polizeibeamten ist es wohl zu verdanken, dass es in Gelsenkirchen-Beckhausen zu keinem Verkehrsunfall gekommen ist.

Der Beamte war am Dienstag, 9. Dezember 2025, gegen 12.15 Uhr mit seinem Dienstmotorrad auf der Horster Straße in Richtung Gelsenkirchen-Buer unterwegs, als in Höhe der Frauenstraße ein Pedelec-Fahrer unvermittelt vor ihm auf die Straße fuhr. Der Polizist führte umgehend eine Gefahrenbremsung sowie eine Ausweichbewegung durch, aber am Ende war es wohl auch dem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu einer Kollision gekommen ist.

Der Beamte forderte den Pedelec-Fahrer auf, stehenzubleiben, was dieser auch tat. Da ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden konnte, sprach ihn der Polizist darauf an. Der Pedelec-Fahrer bestätigte, dass er sowohl am Dienstag als auch am Vortrag Alkohol konsumiert habe, woraufhin ein freiwilliger Atemalkoholtest gemacht wurde. Dieser fiel positiv aus.

Da dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde, übergab er sein Pedelec an einen Bekannten, der zufällig vorbeikam. Im Anschluss wurde der 59-Jährige mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt Blutproben entnehmen sollte. Vor Ort schlief der Gelsenkirchener ein, ehe der Arzt schließlich erschien.

Nach dem Ende aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell