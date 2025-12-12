PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Einladung zum letzten Nachbarschaftsgespräch des Jahres

Gelsenkirchen (ots)

In der Vergangenheit lud die Polizei Gelsenkirchen in verschiedenen Stadtteilen zum sogenannten Nachbarschaftsgespräch ein.

Zum nächsten und letzten Nachbarschaftsgespräch des Jahres 2025 lädt die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Horst ein. Angemeldet haben sich dafür neben dem Kommunalen Ordnungsdienst auch das Quartiersmanagement der Diakonie Horst, das Referat Zuwanderung und Integration der Stadt sowie die Abfallberatung der Gelsendienste.

In der Zeit von 10 bis 12 Uhr wollen die unterschiedlichen Ansprechpartner dabei auf dem Josef-Büscher-Platz in Horst bei einer mobilen Sprechstunde mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Die Polizei und ihre Partner freuen sich auf Ihr Erscheinen!

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren