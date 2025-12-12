PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizei endet in Sackgasse

Gelsenkirchen (ots)

Der Versuch vor der Polizei zu flüchten endete für einen 34-Jährigen in einer Sackgasse.

Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 19.40 Uhr einen Audi A3 in Buer auf der De-La-Chevallerie-Straße fest, der umgehend beschleunigte als er die Einsatzkräfte sah. Er flüchtete über die Westerholter Straße und war kurzzeitig aus dem Blickfeld der Polizisten verschwunden. Zeugen im Bereich Wandelsweg/Lindenstraße hatten jedoch beobachtet, wo der Audi hingefahren ist und gaben den Einsatzkräften entsprechende Hinweise. In der Lindenstraße, eine Sackgasse, konnte die Beamten schließlich den Gesuchten auffinden. Der 34-jährige Fahrer befand sich noch am Steuer, zudem saßen eine Frau auf dem Beifahrersitz sowie ein Mann auf der Rückbank im Auto.

Die Beamten durchsuchten zur Eigensicherung den 34-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland vorweisen konnte und falsche Personalien angab. Während der weiteren Klärung des Sachverhalts stellten die Polizisten fest, dass die Kennzeichen des Audis nicht ausgegeben waren und verschiedene Städtesiegel an den Kennzeichen angebracht waren. Zudem war das Fahrzeug schon im November entstempelt und somit außer Betrieb gesetzt worden.

Zur Klärung seiner Identität wurde der Mann mit zur Polizeiwache genommen, wo anhand seiner Fingerabdrücke seine tatsächliche Identität festgestellt werden konnte. Hierbei stellte sich auch heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Kennzeichen, die Fahrzeugpapiere sowie das Fahrzeug selbst wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

