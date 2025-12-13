Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, um 0:10 Uhr beobachtete eine zivile Streife der Polizei Gelsenkirchen auf der Europastraße drei dunkel gekleidete und vermummte Personen, die mit Sprühdosen Graffiti auf eine Wand sprühten. Die Beamten sprachen die Personen an und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen, woraufhin diese sofort flüchteten. Eine der drei Personen konnte schließlich gestellt werden, machte aber keine Angaben zu ihren Personalien. Auf der Polizeiwache konnte die Identität der Person schließlich festgestellt werden. Es handelte sich um einen 16-jährigen Gelsenkirchener. Er wurde den Erziehungsberechtigten überstellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Eine Tasche mit mehreren Sprühdosen wurde sichergestellt.

