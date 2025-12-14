PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Raub kam es am Samstagabend, 13.12.25 um 21:30 Uhr. Ein 17-jähriger Bochumer wurde auf dem Kärntener Ring von zwei unbekannten Männern geschlagen und unter Vorhalt eines Messers seines Mobiltelefons beraubt. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Das Mobiltelefon wurde jedoch in einer nahegelegenen Bushaltestelle aufgefunden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0209 365 0 (Vermittlung) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache)zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

