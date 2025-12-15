POL-GE: Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen zu: Tötungsdelikt in Buer
Gelsenkirchen (ots)
Nach einem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen-Buer am Montag, 15. Dezember 2025, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die vorangegangene Pressemitteilung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6179378 (15. Dezember 2025, 10.58 Uhr).
Der tatverdächtige Ehemann der getöteten 30-jährigen Gelsenkirchenerin, der von Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden war, ist nach einer Notoperation im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
