Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen zu: Tötungsdelikt in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Tötungsdelikt in Gelsenkirchen-Buer am Montag, 15. Dezember 2025, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Die vorangegangene Pressemitteilung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6179378 (15. Dezember 2025, 10.58 Uhr).

Der tatverdächtige Ehemann der getöteten 30-jährigen Gelsenkirchenerin, der von Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden war, ist nach einer Notoperation im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

