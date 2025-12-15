Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Raub sowie Unfallflucht mit zuvor gestohlenem Auto

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einem Raub in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall und Flucht. Geschehen ist nach ersten Erkenntnissen Folgendes: Ein 63 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagabend, 14. Dezember 2025, gegen 20.30 Uhr auf der Schultestraße in der Altstadt verletzt an einen anderen Mann gewandt und nach einem Raub um Hilfe gebeten. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber gab der 63-Jährige an, dass er überfallen und ausgeraubt worden sei. Dabei sei er verletzt worden. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen hätten seine Haustür- und Fahrzeugschlüssel, die Geldbörse und das Mobiltelefon geraubt. Wo er sein Fahrzeug geparkt habe, könne er nicht sagen. Weiter gab er an, sich an nichts erinnern zu können. Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Um 21.35 Uhr wurden die gleichen Beamten dann zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bulmker Straße/Erlenbruch gerufen. Hier stellte sich heraus, dass es sich bei dem den Unfall verursachenden Fahrzeug um das Auto des 63-Jährigen handelte. Ein nach dem Unfall in Richtung Bulmker Park geflüchteter Unbekannter hatte dort drei Fahrzeuge beschädigt und hier teils erhebliche Schäden verursacht. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb erfolglos. Die Polizei sucht zu beiden Sachverhalten Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

