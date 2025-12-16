Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Ermittlungen gegen 15-Jährigen wegen versuchtem Mord an zwei Polizeibeamten

Gelsenkirchen (ots)

Die Staatsanwaltschaft Essen hat gegen einen 15 Jahre alten Gelsenkirchener Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Der Jugendliche steht im Verdacht, am Montagabend, 15. Dezember 2025, um 18.55 Uhr mit einem Auto absichtlich auf zwei Polizeibeamte zugefahren zu sein, um sich einer Verkehrskontrolle auf der Haydnstraße im Ortsteil Rotthausen zu entziehen. Die Beamten konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten und wurden nicht verletzt. Der Fahrer floh im Anschluss mit dem Pkw, zunächst innerstädtisch und dann über verschiedene Autobahnen bis nach Duisburg. Auf der Autobahn 3 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Wedau konnte das Fahrzeug durch verfolgende Streifenwagen eingekeilt und zum Stillstand gebracht werden. Der 15-jährige Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Der Pkw VW Fox war zuvor als gestohlen gemeldet worden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl beim zuständigen Gericht beantragt. Diesem Antrag hat das Gericht entsprochen und eine Untersuchungshaft für den Jugendlichen angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

