PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 26jähriger gerät unter eine Straßenbahn und verstirbt

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Horster Straße ereignete sich am heutigen Vormittag ein schwerer Unfall, bei dem eine Straßenbahn einen 26jährigen Mann erfasste. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Zunächst war die Identität des Mannes unbekannt. Diese konnte aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt werden. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden auch mehrere Augenzeugen des Vorfalls vernommen. Diesen Aussagen nach, habe sich der Mann selbstständig und ohne Beteiligung anderer Personen vor die Straßenbahn geworfen, so dass nunmehr von einem Suizid ausgegangen werden muss.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 07:00

    POL-GE: Verfolgungsfahrt in Gelsenkirchen, Tatverdächtiger gestellt.

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, den 18.12.2025, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt im innerstädtischen Bereich im Stadtteil Ückendorf. Den Beamten war ein VW aufgefallen, welcher zunächst einen Parkplatz befuhr und bei Erblicken der Beamten seine Fahrtrichtung abrupt änderte. Bei dem Kontrollversuch des Fahrzeuges mit deutlichen Anhaltesignalen, ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 06:23

    POL-GE: Raub in Gelsenkirchen, Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Raub kam es am Mittwochabend, 17.12.25 um 20:45 Uhr. Einem 39-jährigen Dorstener wurde an einem ihm nicht bekannten Ort in Gelsenkirchen durch drei unbekannte Männer aufgelauert, als dieser seinen Pkw abstellte. Diese schlugen mittels Faustschlägen auf ihn ein, besprühten ihn mit Pfefferspray und bedrohten ihn mit einem Messer. Zu den drei Tatverdächtigen konnte er nur angeben, dass es ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 17:13

    POL-GE: Mann nach Sachbeschädigung an Moschee festgenommen

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein 23-jähriger Mann am Mittwoch, 17. Dezember 2025, die Scheibe an einer Moschee in Schalke eingeschlagen hat, wurde die Polizei gegen 13.15 Uhr zur Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Schalker Meile gerufen. Vor Ort wurde der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland von Polizeikräften vorläufig festgenommen, da er angegeben hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren