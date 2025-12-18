Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 26jähriger gerät unter eine Straßenbahn und verstirbt

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Horster Straße ereignete sich am heutigen Vormittag ein schwerer Unfall, bei dem eine Straßenbahn einen 26jährigen Mann erfasste. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Zunächst war die Identität des Mannes unbekannt. Diese konnte aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt werden. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden auch mehrere Augenzeugen des Vorfalls vernommen. Diesen Aussagen nach, habe sich der Mann selbstständig und ohne Beteiligung anderer Personen vor die Straßenbahn geworfen, so dass nunmehr von einem Suizid ausgegangen werden muss.

