Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt in Gelsenkirchen, Tatverdächtiger gestellt.

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 18.12.2025, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt im innerstädtischen Bereich im Stadtteil Ückendorf. Den Beamten war ein VW aufgefallen, welcher zunächst einen Parkplatz befuhr und bei Erblicken der Beamten seine Fahrtrichtung abrupt änderte. Bei dem Kontrollversuch des Fahrzeuges mit deutlichen Anhaltesignalen, beschleunigte der 31-jährige Gelsenkirchener seinen VW stark um vor den Beamten zu flüchten. Im Verlaufe der kurzen Verfolgungsfahrt verunfallte der 31-jährige, indem er in zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug fuhr. Bei allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hier konnte der Fahrer festgesetzt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der VW nicht über eine gültige Pflichtversicherung verfügte. Nach Sachverhaltsklärung wurde der Tatverdächtige von der Wache entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

