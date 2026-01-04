PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand einer Gartenlaube

Kahla (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr geriet eine Gartenlaube in Kahla im Bereich der Bergstraße / Bachstraße in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem wurde ein Nebengelass komplett zerstört.

Da der Garten augenscheinlich seit längerem nicht mehr bewirtschaftet wurde und teils brach lag, geht die Polizei von einer Brandstiftung aus.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der Gartenanlage getätigt haben. Hinweise richten Sie bitte an die PI Saale-Holzland.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

