LPI-J: Unfall nach Glatteis
Jena (ots)
Ein 26-Jähriger wollte am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr mit seinem SEAT vom Spitzweidenweg kommend nach links in die Straße Am Anger einbiegen. Durch die vorherrschende Glätte geriet der Fahrer ins Rutschen und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte er seinen Wagen so sehr, dass dieser abgeschleppt werden musste. Personen wurden nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell