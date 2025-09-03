PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Kreisstraße 27 bei Mölschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

Am 02.09.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 
27, zwischen Mölschow und der Bundesstraße 111, ein Verkehrsunfall 
mit Sach- und Personenschaden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-jährige deutsche 
Fahrzeugführer eines Pkw Opel die Ortslage Mölschow in Richtung 
Bannemin-Ausbau. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang 
ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach 
links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge prallte der PKW 
frontal gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend. 
Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht 
lebensbedrohlich verletzt. Durch anwesende Zeugen wurde der Verletzte
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss
mit einem  Rettungshubschrauber ins das Uniklinikum Greifswald 
verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallfahrer 
Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Eine Atemalkoholprüfung 
ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin 
sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. 
Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 
12.200 Euro geschätzt

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

