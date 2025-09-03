Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Kreisstraße 27 bei Mölschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

Am 02.09.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 27, zwischen Mölschow und der Bundesstraße 111, ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Opel die Ortslage Mölschow in Richtung Bannemin-Ausbau. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge prallte der PKW frontal gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Durch anwesende Zeugen wurde der Verletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber ins das Uniklinikum Greifswald verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.200 Euro geschätzt

