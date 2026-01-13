PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Trickdiebe bestehlen Autofahrerin/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montagabend (12.01.) ist eine 83-jährige Frau gegen 18.15 Uhr Trickdieben zum Opfer gefallen und wurde um ihren Stoffbeutel samt Geld, Bankkarten und Schlüsseln gebracht. Die Autofahrerin wurde zunächst durch einen bislang unbekannten vorausfahrenden Fahrer in der Pestalozzistraße mit ihrem Wagen zum Anhalten gebracht. Anschließend fragte sie eine Frau über das Fahrerfenster nach dem Weg. Diese Ablenkung nutzte dann eine weitere Person, um über die Beifahrertür den auf dem Beifahrersitz befindlichen Stoffbeutel der 83-Jährigen zu entwenden. Im Anschluss ergriff das Trio mit der Beute die Flucht.

Die Frau, welche die Seniorin ablenkte, soll 1,60 bis 1,70 Meter groß sein, dunkle Haare und einen leichten Akzent gehabt haben. Sie war schwarz gekleidet und trug ein weißes Kopftuch. Von den beiden anderen Flüchtigen liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Pestalozzistraße Personen beobachtet haben, die sich verdächtig verhielten oder denen das unbekannte Fahrzeug der Täter auffiel, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizeistation Bischofsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

