Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Schaufensterscheiben mit Hakenkreuzen beschmiert

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Montag (12.01.) wurden zwei Schaufensterscheiben in der Mörfelder Straße von einer bisher unbekannten Person mit Farbe beschmiert. Da auf das Glas unter anderem auch zwei Hakenkreuze aufgemalt wurden, hat sich das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten eingeschaltet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wer für die Schmierereien verantwortlich sein könnte. Durch den Ladenbesitzer konnte die Farbe mittlerweile wieder vollständig entfernt werden. Wer verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat und Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalinspektion in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

