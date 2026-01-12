Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Tabak im Visier Krimineller

Kriminalpolizei ermittelt

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagmorgen (10.1.) ein gewerbliches Gebäude in der Dieselstraße ins Visier. Gegen 3.15 Uhr verschafften sich die Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände des Gewerbes und im Anschluss durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Lagerraum. Im Innern durchwühlten sie den Raum und entwendeten Zigaretten sowie Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ob die Täter für den Transport der Beute ein Auto nutzten ist unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben?

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

