Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gustavsburg: Einbrecher in Sportheim

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstagvormittag (10.01.) und Montagmorgen (12.01.) brachen Unbekannte in das Sportheim des FC Germania 05 "Auf der Mainspitze" ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Gebäude und brachen anschließend mehrere Türen und Spinde auf. Sie ließen eine Kasse samt Inhalt mitgehen.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell