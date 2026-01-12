Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Restaurant im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Donnerstagabend (8.1.), 23 Uhr, und Freitagmorgen (9.1.), 11 Uhr, ein Restaurant in der Wilhelminenstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und erbeuteten elektronische Geräte und ein E-Bike. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der 06151 / 969 - 0 entgegen.

