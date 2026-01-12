PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Restaurant im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Donnerstagabend (8.1.), 23 Uhr, und Freitagmorgen (9.1.), 11 Uhr, ein Restaurant in der Wilhelminenstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und erbeuteten elektronische Geräte und ein E-Bike. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

