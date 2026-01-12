Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Jugenheim: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen

Wer hat etwas gesehen?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem es in Jugenheim zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Zwischen Dienstagmorgen (30.12.), 7.30 Uhr, und Samstagabend (10.1.), 22 Uhr, brachen bislang unbekannte Einbrecher in ein Haus in der Mathildenstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten Schmuck im Wert von rund mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bislang unbekannte Kriminelle nahmen zwischen Samstag (10.1.), 16.15 Uhr, und Sonntagmorgen (11.1.), 2 Uhr, zwei weitere Einfamilienhäuser ins Visier. In das Haus in der Alsbacher Straße verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume und erbeuteten unter anderem Schmuck. In das andere Haus in der Birkenstraße brachen die Kriminellen gewaltsam über eine Tür ein und durchwühlten auch hier mehrere Räume und erbeuteten Münzen. In beiden Einbrüchen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

