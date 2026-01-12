Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Hochwertiges Werkzeug gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Auf Werkzeuge und Zubehör im Wert von 6500 Euro hatten es Diebe in der Nacht zum Samstag (10.01.) abgesehen, die auf einer Baustelle in der Nürnberger Straße zugeschlagen haben. Dabei drangen sie gewaltsam in einen dortigen Neubau ein und entwendeten daraus die dort in einem Kellerraum von einer Baufirma gelagerten Gerätschaften. Zusätzlich zu dem erbeuteten Stehlgut, richteten sie auch einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro am Gebäude an und flüchteten anschließend wieder vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06152/1750 beim Kommissariat 41 in Groß-Gerau zu melden.

