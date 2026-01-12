Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 426 und Landesstraße 3112/Fahrverbot droht

Gernsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Gernsheim haben im Laufe des Sonntags (11.01.) mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße geahndet. Auf der Bundesstraße 426 und der Landesstraße 3112 überprüften die Polizeikräfte zwischen 16.00 und 22.45 Uhr die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge. Insgesamt wurden 66 Fahrerinnen und Fahrer genauer unter die Lupe genommen.

Unrühmlicher Spitzenreiter war auf der Landesstraße 3112 ein Autofahrer mit 120 km/h auf dem Tacho, anstelle der dort erlaubten 70 Stundenkilometer. Ihm droht, neben Bußgeld und Punkten in Flensburg, nun auch ein Fahrverbot. Darüber hinaus beschlagnahmten die Kontrolleure ein widerrechtlich genutztes Radarwarngerät und vollstreckten den offenen Haftbefehl eines Autoinsassen. Der Mann konnte nach Zahlung der darin geforderten Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro seinen Weg anschließend wieder fortsetzen.

