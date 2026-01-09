PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Opferstock im Visier von Kriminellen

Bad König (ots)

Der Opferstock der katholischen Kirche "St. Johannes der Täufer" in der Friedrichstraße geriet in der Zeit zwischen Samstagmorgen (03.01.) und Sonntagmorgen (04.01.) in das Visier von Kriminellen. Um an das wenige gespendete Geld heranzukommen, brachen die Unbekannten das Vorhängeschloss des Opferstocks auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Die Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

