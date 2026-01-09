POL-DA: Bad König: Opferstock im Visier von Kriminellen
Bad König (ots)
Der Opferstock der katholischen Kirche "St. Johannes der Täufer" in der Friedrichstraße geriet in der Zeit zwischen Samstagmorgen (03.01.) und Sonntagmorgen (04.01.) in das Visier von Kriminellen. Um an das wenige gespendete Geld heranzukommen, brachen die Unbekannten das Vorhängeschloss des Opferstocks auf und entwendeten das darin befindliche Geld.
Die Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.
