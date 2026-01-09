PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Vor Zivilstreife rechts überholt, Abstand nicht eingehalten und in Schlangenlinien gefahren/45-Jähriger berauscht am Steuer

Lorsch (ots)

Einen 45 Jahre alten Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen kontrollierten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (08.01.) auf der A 67. Der Mann fiel den Fahndern zuvor auf, weil er verbotswidrig andere Fahrzeuge rechts überholte, dabei ausgiebig von seiner Lichthupe Gebrauch machte, mehrfach den Sicherheitsabstand nicht einhielt und in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Überprüfung zeigten sich bei ihm anschließend Anzeichen, die auf vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis hindeuteten. Der 45-Jährige wurde festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen diverser Verkehrsverstöße zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

