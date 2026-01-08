PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vermisster 12-jähriger aufgefunden

Riedstadt und Odenwaldkreis (ots)

Das 12-jährige Kind, das seit dem Morgen des 08.01. aus einer Kinder- und Jugendklinik in Riedstadt vermisst wurde, konnte aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurde das Kind durch Polizeikräfte am Abend des gleichen Tages wohlbehalten angetroffen. In die Suchmaßnahmen waren mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber eingebunden.

Berichterstatter: Gräsel, PHK und PvD, Polizeipräsidium Südhessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

