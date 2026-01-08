POL-DA: Vermisster 12-jähriger aufgefunden
Riedstadt und Odenwaldkreis (ots)
Das 12-jährige Kind, das seit dem Morgen des 08.01. aus einer Kinder- und Jugendklinik in Riedstadt vermisst wurde, konnte aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurde das Kind durch Polizeikräfte am Abend des gleichen Tages wohlbehalten angetroffen. In die Suchmaßnahmen waren mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber eingebunden.
Berichterstatter: Gräsel, PHK und PvD, Polizeipräsidium Südhessen
