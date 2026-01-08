POL-DA: Vermisster 12-jähriger aufgefunden

Viernheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (08.01.) gerieten ein Nagelstudio und ein Einrichtungsgeschäft in der Rathausstraße in das Visier eines Einbrechers. Er drang gewaltsam ins Innere der Läden ein und entwendete jeweils Bargeld. Die Tat in das Einrichtungsgeschaft wurde gegen 2.00 Uhr von einem Zeugen bemerkt. Er verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen ...

mehr