Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Hauswand und Tor/ Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Freitag (02.01.), 16 Uhr, und Sonntag (04.01.), 10 Uhr, in der Mühlstraße eine Hauswand und ein Tor mit Farbschmierereien verunstalteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Unbekannten besprühten die Hauswand und das Tor des Mehrfamilienhauses mit mehreren Graffiti. Durch die Schmierereien hinterließen die Vandalen einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten mit der Kriminalpolizei (K43) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell