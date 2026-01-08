PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Dienstagabend (06.01.) und Mittwochabend (07.01.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über den Balkon in die Räume in der Theodor-Heuss-Straße ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Entwendet wurde aber nichts.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

