POL-DA: Groß-Rohrheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Groß-Rohrheim (ots)
Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Dienstagabend (06.01.) und Mittwochabend (07.01.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über den Balkon in die Räume in der Theodor-Heuss-Straße ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Entwendet wurde aber nichts.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.
