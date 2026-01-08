Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Maskierter Mann überfällt Tankstelle

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochabend (07.01.) wurde eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann gegen 21.25 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers von den beiden Tankstellenmitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort.

Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit rotem Innenfutter, blaue Jeans, Turnschuhe, schwarze Handschuhe und führte einen schwarzen "PUMA"-Rucksack mit sich. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch. Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

